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Міжбанк: НБУ застрахує
курс від просідання

Міжбанк: НБУ застрахує курс від просідання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:03

Міжбанк: НБУ застрахує курс від просідання

Пропонуємо до обговорення:
У четвер на валютному ринку буде знову досить цікаво, хоча обсяги операцій та активність клієнтів дещо знизиться.

Дивися повний текст Міжбанк: НБУ застрахує курс від просідання.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:03

судя из того что нбу покупает сколько ему захочеться то резервы в гривне там не особо экономятся.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:18

blueiceua
"На тебе ещё. И вот это ещё....Да на, всё забирай - я себе ещё нарисую!" (с) Попандопуло, из к/ф "Свадьба в малиновке"
LutsMan
 
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