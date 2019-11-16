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Київ хоче залишати собі
більше податку на доходи...

Київ хоче залишати собі більше податку на доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:09

Київ хоче залишати собі більше податку на доходи...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Київської міської ради погодили проект звернення до Верховної Ради для "справедливого розподілу" податку на доходи фізичних осіб для столиці.

Дивися повний текст Київ хоче залишати собі більше податку на доходи фізичних осіб.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:09

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