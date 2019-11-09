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Хто має право на безплатний
проїзд громадському транспорті

Хто має право на безплатний проїзд громадському транспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:26

Хто має право на безплатний проїзд громадському транспорті

Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомляє":https://kpt.kyiv.ua/ "Укрпастранс".

Дивися повний текст Хто має право на безплатний проїзд громадському транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:26

Бедных-бедных Депутатов, прокуроров еще забыли.
blueiceua
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