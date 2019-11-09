Про це "повідомляє":https://kpt.kyiv.ua/ "Укрпастранс".
Дивися повний текст Хто має право на безплатний проїзд громадському транспорті.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:26
Хто має право на безплатний проїзд громадському транспорті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто має право на безплатний проїзд громадському транспорті.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:04
По школьникам и пенсионерам решает местная власть. Так в киевском транспорте могут бесплатно ездить только пенсионеры и школьники с Киева, а с других регионов на общих основаниях.
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