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У США під час випробувань вибухнув космічний корабель...
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Вчора, 20 листопада, в ході запуску першого повномасштабного прототипу космічного корабля SpaceX - Mk1 на випробувальному полігоні в Бока Чика на півдні Техасу стався вибух.
Дивися повний текст У США під час випробувань вибухнув космічний корабель Ілона Маска (відео)
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:29
В очередной раз не полетел.
Космические корабли и пиар в интернете за деньги инвесторов - это немного разные вещи.
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