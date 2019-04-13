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У США під час випробувань
вибухнув космічний корабель...

У США під час випробувань вибухнув космічний корабель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:29

У США під час випробувань вибухнув космічний корабель...

Пропонуємо до обговорення:
Вчора, 20 листопада, в ході запуску першого повномасштабного прототипу космічного корабля SpaceX - Mk1 на випробувальному полігоні в Бока Чика на півдні Техасу стався вибух.

Дивися повний текст У США під час випробувань вибухнув космічний корабель Ілона Маска (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:29

В очередной раз не полетел.
Космические корабли и пиар в интернете за деньги инвесторов - это немного разные вещи.
blueiceua
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