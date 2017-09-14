|
|
|
Скільки субсидій отримали українці від початку року...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:31
Пропонуємо до обговорення:
У січні-жовтні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 42,8% до 1 663,4 млн гривень порівняно з січнем-жовтнем 2018 року.
Дивися повний текст Скільки субсидій отримали українці від початку року (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91969
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:32
Это еще мало, посмотрим по результатам 2019.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 748
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|