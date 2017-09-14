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Скільки субсидій отримали
українці від початку року...

Скільки субсидій отримали українці від початку року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:31

Скільки субсидій отримали українці від початку року...

Пропонуємо до обговорення:
У січні-жовтні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 42,8% до 1 663,4 млн гривень порівняно з січнем-жовтнем 2018 року.

Дивися повний текст Скільки субсидій отримали українці від початку року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:32

Это еще мало, посмотрим по результатам 2019.
blueiceua
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