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У Чехії запровадять 7% податок для інтернет-корпорацій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Чеський уряд ухвалив план із введення податку на інтернет-гігантів, таких як Google, Amazon, Facebook і Apple.
Дивися повний текст У Чехії запровадять 7% податок для інтернет-корпорацій
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:07
А в украине когда введут 7% налог для интернет-корпораций?
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