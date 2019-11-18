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У Раді назвали строки ухвалення
закону про гральний бізнес

У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:16

У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про гральний бізнес Верховна рада прийме в першому читанні до Нового року.

Дивися повний текст У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:16

“Я всем депутатам говорю, вы ездите на округа...", а під носом йдеш по вулиці через кожних 50-100м лотереї різних штамів і всі законні та податки платять в казну. Та не кришуються вони вони вже давно в законній оплаті за послуги стоять.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:17

Давид Арахамия сам і же керуватиме цим бізнесом.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:25

Я вот не понимаю, они что нас за идиотов держат? На Нивках этих казино-лото просто на каждом шагу пропасть. Прямо около метро нескольлько штук. Могу прямо адреса диктовать, было бы куда. Лото эти что, не видимые для полиции?
pojik7
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