Законопроект про гральний бізнес Верховна рада прийме в першому читанні до Нового року.
Дивися повний текст У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:16
У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес.
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:16
“Я всем депутатам говорю, вы ездите на округа...", а під носом йдеш по вулиці через кожних 50-100м лотереї різних штамів і всі законні та податки платять в казну. Та не кришуються вони вони вже давно в законній оплаті за послуги стоять.
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:25
Я вот не понимаю, они что нас за идиотов держат? На Нивках этих казино-лото просто на каждом шагу пропасть. Прямо около метро нескольлько штук. Могу прямо адреса диктовать, было бы куда. Лото эти что, не видимые для полиции?
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