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У Раді назвали строки ухвалення
закону про гральний бізнес

У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:16

У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про гральний бізнес Верховна рада прийме в першому читанні до Нового року.

Дивися повний текст У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:16

“Я всем депутатам говорю, вы ездите на округа...", а під носом йдеш по вулиці через кожних 50-100м лотереї різних штамів і всі законні та податки платять в казну. Та не кришуються вони вони вже давно в законній оплаті за послуги стоять.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:17

Давид Арахамия сам і же керуватиме цим бізнесом.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:25

Я вот не понимаю, они что нас за идиотов держат? На Нивках этих казино-лото просто на каждом шагу пропасть. Прямо около метро нескольлько штук. Могу прямо адреса диктовать, было бы куда. Лото эти что, не видимые для полиции?
pojik7
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:23

справа в тому що всі ці "лото" працюють по ліцензії як розповсюджувачі національної державної лотереї, тобто це є законно.

інша справа , що саме вони розповсюджують ))
oleg_kuts
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:55

  oleg_kuts написав:справа в тому що всі ці "лото" працюють по ліцензії як розповсюджувачі національної державної лотереї, тобто це є законно.

інша справа , що саме вони розповсюджують ))

Ага, ещё, наверное, и налоги платят больше, чем круглый ноль гривен А после принятия закона, станут платить в 2,а то и в целых 3 раза больше, чем круглый ноль
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:33

  pojik7 написав:Я вот не понимаю, они что нас за идиотов держат? На Нивках этих казино-лото просто на каждом шагу пропасть. Прямо около метро нескольлько штук. Могу прямо адреса диктовать, было бы куда. Лото эти что, не видимые для полиции?

"Не існує ніякого Космолоту.."(с)
Гадюшники на каждом углу с наркетами и игроманами внутри- Космолоту, лото, национальная лотерея и т.д. Их полно- так что да, держит за идиотов
SMOKE
 
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