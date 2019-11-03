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88% банків відмовляють у відкритті рахунків через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Негативна репутація клієнта може стати на заваді співробітництву із банком.
Дивися повний текст 88% банків відмовляють у відкритті рахунків через репутаційні ризики
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:38
Все строжде и строже....
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