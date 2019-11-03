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88% банків відмовляють у
відкритті рахунків через...

88% банків відмовляють у відкритті рахунків через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:37

88% банків відмовляють у відкритті рахунків через...

Пропонуємо до обговорення:
Негативна репутація клієнта може стати на заваді співробітництву із банком.

Дивися повний текст 88% банків відмовляють у відкритті рахунків через репутаційні ризики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:38

Все строжде и строже....
sokratvera58
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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