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В Україні пояснили, чим
загрожують гучні арешти банкірів

В Україні пояснили, чим загрожують гучні арешти банкірів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:05

В Україні пояснили, чим загрожують гучні арешти банкірів

Пропонуємо до обговорення:
Арешт голови правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка та інші гучні затримання банкірів можуть перешкодити Україні залучити нових інвесторів.

Дивися повний текст В Україні пояснили, чим загрожують гучні арешти банкірів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:05

Получается если она нарушил закон его судить не надо чтобы не подымать панику)))
artem_velichko777
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:14

Саме так не підіймати паніку, а ще доплатити цьому злодію щоб нікому нерозпатякав про свою крадіжку.
649Sasha
 
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