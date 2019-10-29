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В Україні пояснили, чим
загрожують гучні арешти банкірів

В Україні пояснили, чим загрожують гучні арешти банкірів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:05

В Україні пояснили, чим загрожують гучні арешти банкірів

Пропонуємо до обговорення:
Арешт голови правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка та інші гучні затримання банкірів можуть перешкодити Україні залучити нових інвесторів.

Дивися повний текст В Україні пояснили, чим загрожують гучні арешти банкірів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:05

Получается если она нарушил закон его судить не надо чтобы не подымать панику)))
artem_velichko777
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:14

Саме так не підіймати паніку, а ще доплатити цьому злодію щоб нікому нерозпатякав про свою крадіжку.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:36

Уявив собі закордонного інвестора - дебіла, який сидить такий, дивиться новини і приймає рішення.
Він реально думає що інвестор саме так оцінює ризики?
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:48

"пишет на Facebook PR-стратег Сергей Дидковский."

Это вообще что такое?
Это вообще кто такой?
Кому он интересен и почему его бредни тут опубликованы?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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