Арешт голови правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка та інші гучні затримання банкірів можуть перешкодити Україні залучити нових інвесторів.
Дивися повний текст В Україні пояснили, чим загрожують гучні арешти банкірів.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:05
В Україні пояснили, чим загрожують гучні арешти банкірів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пояснили, чим загрожують гучні арешти банкірів.
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:05
Получается если она нарушил закон его судить не надо чтобы не подымать панику)))
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:14
Саме так не підіймати паніку, а ще доплатити цьому злодію щоб нікому нерозпатякав про свою крадіжку.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:36
Уявив собі закордонного інвестора - дебіла, який сидить такий, дивиться новини і приймає рішення.
Він реально думає що інвестор саме так оцінює ризики?
Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:48
"пишет на Facebook PR-стратег Сергей Дидковский."
Это вообще что такое?
Это вообще кто такой?
Кому он интересен и почему его бредни тут опубликованы?
Теперь уже точно не вернусь
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