Брать кредит под залог квартиры или нет?

Додано: Чет 21 лис, 2019 16:56

Manicopus написав: Я сейчас все чаще слышу, что времена, когда было опасно брать подобные кредиты прошли и сейчас каждый может легко и просто взять кредит под залог квартиры и не влететь при этом? Это так? Я просто планирую брать в близжайшем будущем, может подкинете где лучше взять, чтобы наиболее выгодно было? Я сейчас все чаще слышу, что времена, когда было опасно брать подобные кредиты прошли иЯ просто планирую брать в близжайшем будущем, может подкинете где лучше взять, чтобы наиболее выгодно было?



Конечно! Его даже отдавать необязательно. Инфа 100%!

Главное - выпишите из квартиры всех (на всякий случай) и соглашайтесь на все условия кредитора.

И договор подписывайте, не глядя - с вами же работают профессионалы, разве можно им не доверять? В конце-концов, деньги вам нужны или нет? Конечно! Его даже отдавать необязательно. Инфа 100%!Главное - выпишите из квартиры всех (на всякий случай) и соглашайтесь на все условия кредитора.И договор подписывайте, не глядя - с вами же работают профессионалы, разве можно им не доверять? В конце-концов, деньги вам нужны или нет?

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.