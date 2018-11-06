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Брать кредит под залог
квартиры или нет?

Брать кредит под залог квартиры или нет?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:49

Брать кредит под залог квартиры или нет?

Я сейчас все чаще слышу, что времена, когда было опасно брать подобные кредиты прошли и сейчас каждый может легко и просто взять кредит под залог квартиры и не влететь при этом? Это так? Я просто планирую брать в близжайшем будущем, может подкинете где лучше взять, чтобы наиболее выгодно было?
Manicopus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:33

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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:56

  Manicopus написав:Я сейчас все чаще слышу, что времена, когда было опасно брать подобные кредиты прошли и сейчас каждый может легко и просто взять кредит под залог квартиры и не влететь при этом? Это так? Я просто планирую брать в близжайшем будущем, может подкинете где лучше взять, чтобы наиболее выгодно было?


Конечно! Его даже отдавать необязательно. Инфа 100%! 8)
Главное - выпишите из квартиры всех (на всякий случай) и соглашайтесь на все условия кредитора.
И договор подписывайте, не глядя - с вами же работают профессионалы, разве можно им не доверять? В конце-концов, деньги вам нужны или нет?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:24

  Manicopus написав:и не влететь при этом? Это так?


Тут у одного известного форумчанина был лозунг - Никто не знает будущего.
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