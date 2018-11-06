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Брать кредит под залог
квартиры или нет?

Брать кредит под залог квартиры или нет?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:49

Брать кредит под залог квартиры или нет?

Я сейчас все чаще слышу, что времена, когда было опасно брать подобные кредиты прошли и сейчас каждый может легко и просто взять кредит под залог квартиры и не влететь при этом? Это так? Я просто планирую брать в близжайшем будущем, может подкинете где лучше взять, чтобы наиболее выгодно было?
Manicopus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:33

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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:56

  Manicopus написав:Я сейчас все чаще слышу, что времена, когда было опасно брать подобные кредиты прошли и сейчас каждый может легко и просто взять кредит под залог квартиры и не влететь при этом? Это так? Я просто планирую брать в близжайшем будущем, может подкинете где лучше взять, чтобы наиболее выгодно было?


Конечно! Его даже отдавать необязательно. Инфа 100%! 8)
Главное - выпишите из квартиры всех (на всякий случай) и соглашайтесь на все условия кредитора.
И договор подписывайте, не глядя - с вами же работают профессионалы, разве можно им не доверять? В конце-концов, деньги вам нужны или нет?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:24

  Manicopus написав:и не влететь при этом? Это так?


Тут у одного известного форумчанина был лозунг - Никто не знает будущего.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:49

  Manicopus написав:Я сейчас все чаще слышу, что времена, когда было опасно брать подобные кредиты прошли и сейчас каждый может легко и просто взять кредит под залог квартиры и не влететь при этом? Это так? Я просто планирую брать в близжайшем будущем, может подкинете где лучше взять, чтобы наиболее выгодно было?

Это называется ипотека. В виде исключения, какой-нибудь банк может и прокредитует вас максимум процентов на 20 от стоимости залога, понятное дело под бешеный процент 18-20% годовых. Но, вообще, ипотечное кредитование сейчас не работает. И не важно, покупаете вы новое жильё, или отдаёте в залог уже купленное
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:52

Re: Брать кредит под залог квартиры или нет?

Я брал не так давно, сейчас там уже нормально все с безопасностью, но безусловно нужно внимательно читать договор, иначе могут быть неприятные сюрпризы. Дерзайте.
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