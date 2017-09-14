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Скільки держава витрачає на
студента за держзамовленням...

Скільки держава витрачає на студента за держзамовленням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:11

Скільки держава витрачає на студента за держзамовленням...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

Дивися повний текст Скільки держава витрачає на студента за держзамовленням (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:11

.ну летная академия или морская, я с натяжкой еще могу понять, но... "Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДМ ЛНАИ) – 83 тыс. грн;" (?!!!!).. когда летом моя дочь поступала на дизайн, там бюджетные места так и НЕ были заполнены полностью, туда люди шли с 5-7м приоритетом, и то.. те кто больше никуда не проходил по баллам!!! что за нескладуха - бывшее ПТУ в РАЙОННОМ центре Львовщины - и вдруг в ТОПе затрат на подготовку студеров?!!.. они что там в смету забили стоимость лекций Дамиана Херста что ли?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:21

  maestro71 написав:.ну летная академия или морская, я с натяжкой еще могу понять, но... "Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДМ ЛНАИ) – 83 тыс. грн;" (?!!!!).. когда летом моя дочь поступала на дизайн, там бюджетные места так и НЕ были заполнены полностью, туда люди шли с 5-7м приоритетом, и то.. те кто больше никуда не проходил по баллам!!! что за нескладуха - бывшее ПТУ в РАЙОННОМ центре Львовщины - и вдруг в ТОПе затрат на подготовку студеров?!!.. они что там в смету забили стоимость лекций Дамиана Херста что ли?!...

А в чем "нескладуха"? -- там же написанно: "навчають понад 59% відсотків студентів за держзамовленням".
А судя по:
>>> там бюджетные места так и НЕ были заполнены полностью
-- на контракт к ним _вообще никто_ не пошел. Т.е. все расходы -- полностью за счет бюджета.
_hunter
 
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