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про призупинення виплат...

Коментар Мінсоцполітики про призупинення виплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:17

Коментар Мінсоцполітики про призупинення виплат...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики дали коментар щодо вчорашнього повідомлення про призупинення виплат лікарняних та декретних.

Дивися повний текст Коментар Мінсоцполітики про призупинення виплат лікарняних та декретних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:17

..восстановили.. так посадите его за "вредительство".. :)..пусть попробует из "крытки" поруководить, деятель блин времен "петровых"...
maestro71
 
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