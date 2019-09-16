У Міністерстві соціальної політики дали коментар щодо вчорашнього повідомлення про призупинення виплат лікарняних та декретних.
Дивися повний текст Коментар Мінсоцполітики про призупинення виплат лікарняних та декретних.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 16:17
Коментар Мінсоцполітики про призупинення виплат...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коментар Мінсоцполітики про призупинення виплат лікарняних та декретних.
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:17
..восстановили.. так посадите его за "вредительство".. :)..пусть попробует из "крытки" поруководить, деятель блин времен "петровых"...
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