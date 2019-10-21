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Укрзалізниця додала зупинку
на маршруті одного з поїздів

Укрзалізниця додала зупинку на маршруті одного з поїздів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:25

Укрзалізниця додала зупинку на маршруті одного з поїздів

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця додала зупинку на маршруті пасажирського поїзда Київ — Рахів.

Дивися повний текст Укрзалізниця додала зупинку на маршруті одного з поїздів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:25

1) супер новость на фин.портале!!.. молодцы, так держать..
2) по стоимости билетов , че-то я не догнал: плацкарт в 5 раз дорорже люкса?!... прикольно!!!
maestro71
 
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