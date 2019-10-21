Укрзалізниця додала зупинку на маршруті пасажирського поїзда Київ — Рахів.
Дивися повний текст Укрзалізниця додала зупинку на маршруті одного з поїздів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:25
Укрзалізниця додала зупинку на маршруті одного з поїздів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця додала зупинку на маршруті одного з поїздів.
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:25
1) супер новость на фин.портале!!.. молодцы, так держать..
2) по стоимости билетов , че-то я не догнал: плацкарт в 5 раз дорорже люкса?!... прикольно!!!
|