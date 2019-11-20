RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді назвали умову для
референдуму про продаж землі...

У Раді назвали умову для референдуму про продаж землі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:25

У Раді назвали умову для референдуму про продаж землі...

Пропонуємо до обговорення:
Референдум про продаж землі іноземцям в Україні відбудеться тоді, коли українці "побачать ринок землі на практиці і зможуть зробити власні висновки".

Дивися повний текст У Раді назвали умову для референдуму про продаж землі іноземцям.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91977
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:26

тварь!
hoyinuyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:39

Согласна!!!
Галина441
 
Повідомлень: 56
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми...
R2 » Чет 21 лис, 2019 11:34
8 249
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 17:41
_hunter
У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес
R2 » Чет 21 лис, 2019 13:16
4 80
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 15:23
oleg_kuts
Милованов: за 20 років мораторію половину землі вивели...
R2 » Чет 21 лис, 2019 11:38
2 68
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 13:03
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78859)
21.11.2019 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.