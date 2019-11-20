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У Раді назвали умову для референдуму про продаж землі...
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Додано: Чет 21 лис, 2019 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Референдум про продаж землі іноземцям в Україні відбудеться тоді, коли українці "побачать ринок землі на практиці і зможуть зробити власні висновки".
Дивися повний текст У Раді назвали умову для референдуму про продаж землі іноземцям
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Додано: Чет 21 лис, 2019 16:26
тварь!
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hoyinuyo
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Додано: Чет 21 лис, 2019 16:39
Согласна!!!
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