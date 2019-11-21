Кабінет Міністрів має намір затвердити страхову ціну на природний газ для населення в розмірі близько 7 тис. гривень/тис. куб. м.
Дивися повний текст З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 17:50
З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель
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Дивися повний текст З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель.
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:29
,,,выиграют,,,не выиграют,что с деньгами сплоченными за газ в сентябре,разницу, если ,,,не выиграют,,, вернут или они перейдут на летний период!?
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:39
И всё-таки непонятно , где девается украинский газ. Не пойму, чем нынешнее правительство отличается от Порошенко и Гройсман.
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