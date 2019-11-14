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Борг підприємств перед "Нафтогазом" сягнув 62,7 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:41
Пропонуємо до обговорення:
Сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» у порівнянні з минулим тижнем збільшилась на 3,5%.
Дивися повний текст Борг підприємств перед \"Нафтогазом\" сягнув 62,7 млрд грн
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