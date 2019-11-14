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Борг підприємств перед
"Нафтогазом" сягнув 62,7 млрд грн

Борг підприємств перед "Нафтогазом" сягнув 62,7 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:41

Борг підприємств перед "Нафтогазом" сягнув 62,7 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» у порівнянні з минулим тижнем збільшилась на 3,5%.

Дивися повний текст Борг підприємств перед \"Нафтогазом\" сягнув 62,7 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:41

Взагалі то цікаво спостерігати за змінами у підходах регулювання умов комунальних послуг та їх розрахунків. Погано, що це все не аналізується у системі. Ось орієнтири для підходу оцінки. Вище наведена інформація підводить ПІДСУМОК у ЗАПРОВАДЖЕННІ "РИНКОВОЇ ЦІНИ ГАЗУ" у розумінні Яценюка та Гройсмана у заборгованості у 62.7 млрд грн. Тобто, "ринкова ціна" встановлена постановами, видала в підсумку борг у 62.7 млрд.
Тепер вже запроваджується "СТРАХОВА ЦІНА " газу. До чого вона може підвести організаторів? Погано, що в ТИХ, ХТО приймає рішення та видає постанови і вказівки немає КОГОСЬ, хто би розповів про теорію ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ ТОВАРУ Маршалла чи про криву Лаффера. А вона однозначно говорить, що корисний ТОЙ товар, який на ринку проданий і ОТРИМАНІ за його гроші. А чи ви будете видумувати назви "РИНКОВІ", які до ринку не мають ЖОДНОГО відношення, чи назвете "СТРАХОВІ", які до категорії СТРАХУВАННЯ також далекі, все буде вирішуватись у СПРОМОЖНОСТІ 70-80 % покупців купувати газ і за ним розраховуватись.
І нема на то ради, як не дивно.
wolynskij
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:34

Большинство долгов перед нефтегазом взяты и нарисованы самим нефтегазом из воздуха - типа штрафов то за несанкционированный отбор, то еще за что-то но только не за сам газ.
blueiceua
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