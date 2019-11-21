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Експерти назвали ключові особливості 6G зв'язку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:27
Пропонуємо до обговорення:
Поки в Україні тільки готуються до тестування мереж 5G, плануючи запуск на 2022 рік, в Китаї вже щосили впроваджують п'яте покоління стільникового зв'язку і готуються до запуску наступного, шостого покоління.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 22:28
у нас даже 3дж роскошь киев не в счет а тут китаяси во какие умниси
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alekc_sizov
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