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Експерти назвали ключові
особливості 6G зв'язку

Експерти назвали ключові особливості 6G зв'язку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:27

Експерти назвали ключові особливості 6G зв'язку

Пропонуємо до обговорення:
Поки в Україні тільки готуються до тестування мереж 5G, плануючи запуск на 2022 рік, в Китаї вже щосили впроваджують п'яте покоління стільникового зв'язку і готуються до запуску наступного, шостого покоління.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:28

у нас даже 3дж роскошь киев не в счет а тут китаяси во какие умниси
alekc_sizov
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