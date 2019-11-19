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Україна купила газу
майже на $2 мільярди

Україна купила газу майже на $2 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:34

Україна купила газу майже на $2 мільярди

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-вересні 2019 року імпортувала 9,2 млрд куб. м природного газу на загальну суму 1,8 млрд дол.

Дивися повний текст Україна купила газу майже на $2 мільярди.
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