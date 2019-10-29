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З сьогоднішнього дня в
Україні заборонену вирубку...

З сьогоднішнього дня в Україні заборонену вирубку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:48

З сьогоднішнього дня в Україні заборонену вирубку...

Пропонуємо до обговорення:
Документ був опублікований в парламентській газеті "Голос України" 20 листопада.

Дивися повний текст З сьогоднішнього дня в Україні заборонену вирубку Карпатського лісу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:48

Экологи подняли тревогу: вырубку Карпат на самом деле упростили
- закон снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (высокогорные леса выше 1100 м над уровнем моря, берегозащитные участи леса и прочие);
- закон не запрещает сплошные санитарные рубки и разрешает постепенные рубки главного пользования (по факту не слишком отличаются от сплошных - "можно будет срубить лес за несколько раз, оставив на его месте подрост высотой 0,5-1,5 м, и такая рубка будет считаться "не сплошной");
- закон разрешает использование любых видов техники для лесозаготовки.


Что-то я не удивлен. ЗЕКоманда это же одни профессионалы :?
Подолянин
 
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