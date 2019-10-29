Документ був опублікований в парламентській газеті "Голос України" 20 листопада.
Дивися повний текст З сьогоднішнього дня в Україні заборонену вирубку Карпатського лісу.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:48
З сьогоднішнього дня в Україні заборонену вирубку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З сьогоднішнього дня в Україні заборонену вирубку Карпатського лісу.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:48
Что-то я не удивлен. ЗЕКоманда это же одни профессионалы :?
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