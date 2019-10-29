З сьогоднішнього дня в Україні заборонену вирубку...
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- закон снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (высокогорные леса выше 1100 м над уровнем моря, берегозащитные участи леса и прочие); - закон не запрещает сплошные санитарные рубки и разрешает постепенные рубки главного пользования (по факту не слишком отличаются от сплошных - "можно будет срубить лес за несколько раз, оставив на его месте подрост высотой 0,5-1,5 м, и такая рубка будет считаться "не сплошной"); - закон разрешает использование любых видов техники для лесозаготовки.
Что-то я не удивлен. ЗЕКоманда это же одни профессионалы :?