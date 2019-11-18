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За куріння в Києві
оштрафували понад 1000 осіб

За куріння в Києві оштрафували понад 1000 осіб
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:34

За куріння в Києві оштрафували понад 1000 осіб

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в FACEBOOK повідомила патрульна поліція Києва

Дивися повний текст За куріння в Києві оштрафували понад 1000 осіб.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:34

1000 штрафів за рік в Києві аж смішно, це можна було б виписати за декілька годин постоявши в громадських місцях Києва (зупинки транспорту та інше) також паралельно можна було б виписувати штрафи за кидання недопалків куди попало. Не смішіть такою статистикою, я сам не раз спостерігав як в наглу перед поліцейськими палять та кидають недопалки на землю.
649Sasha
 
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