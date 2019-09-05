Наступного року зарплата податківців, які працюють в регіонах, виросте з 12700 гривень до 16700 гривень, по центральному апарату до 31500 гривень.
Дивися повний текст Податківцям обіцяють підвищити зарплати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:59
Податківцям обіцяють підвищити зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківцям обіцяють підвищити зарплати.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:59
забавно - зарплата госслужащих будет больше средней зарплаты людей в бизнесе, на средства которого эти госслужащие существуют
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:35
За те що гноблять бізнес треба обов’язково підіймати зарплату, але за рахунок не бізнесу а за рахунок офшорів, от як виведуть з офшорів і нехай получають заробітну плату.
|