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Податківцям обіцяють
підвищити зарплати

Податківцям обіцяють підвищити зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:59

Податківцям обіцяють підвищити зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року зарплата податківців, які працюють в регіонах, виросте з 12700 гривень до 16700 гривень, по центральному апарату до 31500 гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:59

забавно - зарплата госслужащих будет больше средней зарплаты людей в бизнесе, на средства которого эти госслужащие существуют
skrypnik_ruslan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:35

За те що гноблять бізнес треба обов’язково підіймати зарплату, але за рахунок не бізнесу а за рахунок офшорів, от як виведуть з офшорів і нехай получають заробітну плату.
649Sasha
 
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