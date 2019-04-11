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Виробників штрафуватимуть за викинуті батарейки та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:08
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати внесли на розгляд Верховної Ради законопроект №2352 «Про батареї і акумулятори».
Дивися повний текст Виробників штрафуватимуть за викинуті батарейки та акумулятори
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:08
И как оно всё будет работать в наших условиях?
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