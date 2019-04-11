RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виробників штрафуватимуть
за викинуті батарейки та...

Виробників штрафуватимуть за викинуті батарейки та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:08

Виробників штрафуватимуть за викинуті батарейки та...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати внесли на розгляд Верховної Ради законопроект №2352 «Про батареї і акумулятори».

Дивися повний текст Виробників штрафуватимуть за викинуті батарейки та акумулятори.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91987
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:08

И как оно всё будет работать в наших условиях?
RomanTik
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7728 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PasserBy і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
600 євро за купальник: туристів в Чорногорії штрафуватимуть
R2 » Нед 26 тра, 2019 09:49
5 494
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 08:15
Вкладчик1234
З 1 травня за заборгованість з комуналки штрафуватимуть... 1, 2, 3
R2 » Сер 10 кві, 2019 13:40
21 2393
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 13:37
ruvex
У Кенії за пластикові пакети штрафуватимуть на тисячі...
R2 » П'ят 05 кві, 2019 06:38
4 794
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2019 14:23
finua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6249)
22.11.2019 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.