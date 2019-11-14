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Українець запустив лінію
еко-окулярів з кави (фото)

Українець запустив лінію еко-окулярів з кави (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:53

Українець запустив лінію еко-окулярів з кави (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Проект Ochis Coffee киянина Максима Гавриленко з виробництва безпечних для навколишнього середовища очок з переробленого кавової макухи зібрав необхідну суму на Kickstarter.

Дивися повний текст Українець запустив лінію еко-окулярів з кави (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:53

как прикольно, но дороговато
sokratvera58
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