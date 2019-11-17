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Sony повернеться в 2020
році з чотирма смартфонами

Sony повернеться в 2020 році з чотирма смартфонами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:53

Sony повернеться в 2020 році з чотирма смартфонами

Пропонуємо до обговорення:
Останній квартал 2019 року для Sony може бути одним з найгірших у її історії. Продажі смартфонів Xperia впали так сильно, що компанія навіть почала припиняти їх продаж по всьому світу.

Дивися повний текст Sony повернеться в 2020 році з чотирма смартфонами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:54

Ничего себееее))) класс
sokratvera58
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