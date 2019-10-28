Саудівська Аравія відсунула на другий план міжнародні банки, які консультували нафтового гіганта Saudi Aramco щодо ІРО.
Дивися повний текст Saudi Aramco виключила із свого ІРО найбільші світові банки.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:57
Saudi Aramco виключила із свого ІРО найбільші світові банки
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Дивися повний текст Saudi Aramco виключила із свого ІРО найбільші світові банки.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:57
..маеш гроши, можешь не у(под)міваться .. - зацелуют до блеска!!.. :)
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