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Saudi Aramco виключила із свого
ІРО найбільші світові банки

Saudi Aramco виключила із свого ІРО найбільші світові банки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:57

Saudi Aramco виключила із свого ІРО найбільші світові банки

Пропонуємо до обговорення:
Саудівська Аравія відсунула на другий план міжнародні банки, які консультували нафтового гіганта Saudi Aramco щодо ІРО.

Дивися повний текст Saudi Aramco виключила із свого ІРО найбільші світові банки.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:57

..маеш гроши, можешь не у(под)міваться .. - зацелуют до блеска!!.. :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:07

ВНЕЗАПНО оказалось, что компания не стоит столько, сколько за неё хотели арабы. Вот и обиделись
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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