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Туризм в Україні приніс
бюджету 3,5 млрд грн

Туризм в Україні приніс бюджету 3,5 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:02

Туризм в Україні приніс бюджету 3,5 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло 3554,4 млн грн податків від підприємств туристичної сфери.

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