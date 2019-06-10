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Платний автобан: ділянки, які потенційно привабливі для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:12
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг прогнозує, що перші платні траси в Україні збудують через 3-4 роки.
Дивися повний текст Платний автобан: ділянки, які потенційно привабливі для інвесторів
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