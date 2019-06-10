Державне агентство автомобільних доріг прогнозує, що перші платні траси в Україні збудують через 3-4 роки.
Дивися повний текст Платний автобан: ділянки, які потенційно привабливі для інвесторів.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:12
Платний автобан: ділянки, які потенційно привабливі для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платний автобан: ділянки, які потенційно привабливі для інвесторів.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:55
может потому и нет трафика, что нет дорог? Будут дороги и потребность появится.
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