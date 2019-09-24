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Дивися повний текст Как пополнить Кyiv Smart Card в Приват24
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:00
Finance.ua: Как пополнить Кyiv Smart Card в Приват24
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Как пополнить Кyiv Smart Card в Приват24
Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:56
Через Приват24 не можу поповнити, 11разів пробувала і не разу не вийшло. Помилка--пише.
Додано: Сер 24 бер, 2021 06:33
Уже четвертый день через приват24 пополнить не могу,пишет,что идут технические работы...Этот сервис вообще будет работать?
Додано: П'ят 14 тра, 2021 14:48
В моем приват 24 даже меню такого нет как оплата проезда Киев. А EasyWay не видит карты, говорит, что неверные данные.
Додано: П'ят 14 тра, 2021 15:00
Как пополнить Кyiv Smart Card
Транспортна картка - це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті міста Києва.
Транспортний ресурс – електронний ресурс, що розміщений на носії електронного квитка та містить інформацію про наявну в користувача (пасажира) кількість поїздок, проїзні квитки та/або баланс грошових коштів.
На сайті проводяться технічні роботи з відновлення його працездатності в повному обсязі, тому користування деякими функціями сервісу наразі неможливе. На разі здійснений перехід на сайт
Приносимо вибачення за незручності.
Наразі можемо рекомендувати керувати своїми транспортними картками за допомогою мобільного застосунку «Київ цифровий» (
Для більш детальної інформації про транспортну картку ви можете перейти за посиланням
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 03:35
Re: Finance.ua: Как пополнить Кyiv Smart Card в Приват24
Жуматый сам этих ботов yuliya_radionova,19emandrikina,creadleofdeath
лепит?
давно заметил учетки с фото,"именем и фамилией" по одному сообщению к статье.Сцуко никакой фантазии
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