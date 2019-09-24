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Finance.ua: Как пополнить
Кyiv Smart Card в Приват24

Finance.ua: Как пополнить Кyiv Smart Card в Приват24
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:00

Finance.ua: Как пополнить Кyiv Smart Card в Приват24

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:56

Через Приват24 не можу поповнити, 11разів пробувала і не разу не вийшло. Помилка--пише.
yuliya_radionova
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 06:33

Уже четвертый день через приват24 пополнить не могу,пишет,что идут технические работы...Этот сервис вообще будет работать?
19emandrikina
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 14:48

В моем приват 24 даже меню такого нет как оплата проезда Киев. А EasyWay не видит карты, говорит, что неверные данные.
creadleofdeath
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 15:00

Как пополнить Кyiv Smart Card

Транспортна картка - це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті міста Києва.

Транспортний ресурс – електронний ресурс, що розміщений на носії електронного квитка та містить інформацію про наявну в користувача (пасажира) кількість поїздок, проїзні квитки та/або баланс грошових коштів.

На сайті проводяться технічні роботи з відновлення його працездатності в повному обсязі, тому користування деякими функціями сервісу наразі неможливе. На разі здійснений перехід на сайт https://easypay.ua/ де ви можете придбати транспортні послуги. Реєстрація користувача на ресурсі https://easypay.ua/ відбувається на його розсуд.

Приносимо вибачення за незручності.

Наразі можемо рекомендувати керувати своїми транспортними картками за допомогою мобільного застосунку «Київ цифровий» (https://kyiv.digital/start).

Для більш детальної інформації про транспортну картку ви можете перейти за посиланням https://transport.kyivcity.gov.ua/

Источник: https://my.kyivcity.gov.ua/catalog/transp/eticket/91ec646d-277a-4263-b398-cbcab26f7a68
aseteen
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:22

В приват24 что на сайте, что в приложении нет пополнения этой карты
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 03:35

Re: Finance.ua: Как пополнить Кyiv Smart Card в Приват24

Жуматый сам этих ботов yuliya_radionova,19emandrikina,creadleofdeath
лепит?
давно заметил учетки с фото,"именем и фамилией" по одному сообщению к статье.Сцуко никакой фантазии
Мизантрóп
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