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Бахматюка оголосили в
національний розшук

Бахматюка оголосили в національний розшук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:14

Бахматюка оголосили в національний розшук

Пропонуємо до обговорення:
Колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк оголошений у розшук.

Дивися повний текст Бахматюка оголосили в національний розшук.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:14

типу- ми тебе ніби шукаємо а ти линяй?
вони що в луцика вчилися?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:25

Чого не в міжнародний? Труба...
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