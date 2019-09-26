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Бахматюка оголосили в національний розшук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк оголошений у розшук.
Дивися повний текст Бахматюка оголосили в національний розшук
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:14
типу- ми тебе ніби шукаємо а ти линяй?
вони що в луцика вчилися?
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igorbuda52
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:25
Чого не в міжнародний? Труба...
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