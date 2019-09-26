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Бахматюка оголосили в
національний розшук

Бахматюка оголосили в національний розшук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:14

Бахматюка оголосили в національний розшук

Пропонуємо до обговорення:
Колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк оголошений у розшук.

Дивися повний текст Бахматюка оголосили в національний розшук.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:14

типу- ми тебе ніби шукаємо а ти линяй?
вони що в луцика вчилися?
igorbuda52
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Чого не в міжнародний? Труба...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:56

Re: Бахматюка оголосили в національний розшук

  igorbuda52 написав:типу- ми тебе ніби шукаємо а ти линяй?


Типа мы тебя ищем, а ты ...

Верх маразма объявить в всеукраинский розыск человека, при этом зная точно, что он в это время выехал за пределы страны и возможно еще может вернуться. О чем он сам лично говорил в недавнем интервью: На вопрос, как долго он планирует находиться за пределами Украины, бизнесмен ответил: "Я должен принять решение".
https://gordonua.com/news/politics/bahm ... 32490.html

... а ты не приезжай :idea:

Никому не интересно, чтобы он тут заговорил, так как в схемах вывода рефинанса без прикрытия и участия известно кого, эта афера была бы невозможна.

Ключевое в этом деле вот это: У меня 100% активов в Украине.
Лакомый кусок.
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
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