Колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк оголошений у розшук.
Дивися повний текст Бахматюка оголосили в національний розшук.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:14
Бахматюка оголосили в національний розшук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бахматюка оголосили в національний розшук.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:56
Re: Бахматюка оголосили в національний розшук
Типа мы тебя ищем, а ты ...
Верх маразма объявить в всеукраинский розыск человека, при этом зная точно, что он в это время выехал за пределы страны и возможно еще может вернуться. О чем он сам лично говорил в недавнем интервью: На вопрос, как долго он планирует находиться за пределами Украины, бизнесмен ответил: "Я должен принять решение".
... а ты не приезжай
Никому не интересно, чтобы он тут заговорил, так как в схемах вывода рефинанса без прикрытия и участия известно кого, эта афера была бы невозможна.
Ключевое в этом деле вот это: У меня 100% активов в Украине.
Лакомый кусок.
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
|