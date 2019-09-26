Бахматюка оголосили в національний розшук

Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:56

igorbuda52 написав: типу- ми тебе ніби шукаємо а ти линяй? типу- ми тебе ніби шукаємо а ти линяй?

а ты не приезжай

Типа мы тебя ищем, а ты ...Верх маразма объявить в всеукраинский розыск человека, при этом зная точно, что он в это время выехал за пределы страны и возможно еще может вернуться. О чем он сам лично говорил в недавнем интервью: На вопрос, как долго он планирует находиться за пределами Украины, бизнесмен ответил: "Я должен принять решение"....Никому не интересно, чтобы он тут заговорил, так как в схемах вывода рефинанса без прикрытия и участия известно кого, эта афера была бы невозможна.Ключевое в этом деле вот это: У меня 100% активов в Украине.Лакомый кусок.