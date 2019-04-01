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Коломойському законодавчо
заборонять повернути...

Коломойському законодавчо заборонять повернути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:19

Коломойському законодавчо заборонять повернути...

Пропонуємо до обговорення:
Українська влада може заборонити повернення банків власникам, таку умову висунув МВФ.

Дивися повний текст Коломойському законодавчо заборонять повернути Приватбанк - джерело.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:19

та ему банк то и не нужен. Он хочет компесацию содрать и кредиты не возвращать. Поэтому непонятно , что они там в законе напишут
yuluk
 
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