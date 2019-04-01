Українська влада може заборонити повернення банків власникам, таку умову висунув МВФ.
Дивися повний текст Коломойському законодавчо заборонять повернути Приватбанк - джерело.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:19
Коломойському законодавчо заборонять повернути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойському законодавчо заборонять повернути Приватбанк - джерело.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:19
та ему банк то и не нужен. Он хочет компесацию содрать и кредиты не возвращать. Поэтому непонятно , что они там в законе напишут
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