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Uber Shuttle запустив новий маршрут у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:21
Пропонуємо до обговорення:
Мікроавтобуси Uber Shuttle тепер возитимуть пасажирів з Мінського масиву до Протасова Яру і навпаки.
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